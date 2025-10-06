Mislintat blikt terug op Ajax-fiasco: "Was volledig transparant"

Ajax heeft ook in oktober 2025 nog steeds te maken met de gevolgen van beslissingen die voormalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat destijds nam. De Duitser is inmiddels al twee jaar weg, maar heeft in een gesprek met Kicker gereageerd op zijn tijd bij de Johan Cruijff Arena.

Mislintat kwam niet alleen onder vuur te liggen vanwege zijn aankopen, maar ook door de transfer van Sosa. De Kroaat kwam over van VfB Stuttgart en was kort daarvoor overgestapt naar zaakwaarnemer AKA Global. Na de komst van Sosa bij Ajax werd een onderzoek ingesteld naar mogelijke belangenverstrengeling, omdat AKA Global aandeelhouder is van Machmetrics, een bedrijf dat door Mislintat zelf werd opgericht.

Ajax schakelde onderzoeksbureau KPMG in om de banden van Mislintat met AKA Global te onderzoeken. "'Ik werd in het kader en als gevolg van de vermeende beschuldigingen eerst voorlopig en daarna volledig op non-actief gesteld", aldus Mislintat. "Wat er sportief bijkwam: we hadden een zwakke seizoenstart, waarvoor ik als technisch directeur samen met de trainer natuurlijk hoofdverantwoordelijk was."

Mislintat benadrukt dat beide onderzoeken, zowel van KPMG als van VfB Stuttgart, tot dezelfde conclusie kwamen: er was geen sprake van belangenverstrengeling. "Beide onderzoeken heb ik overigens voor honderd procent gesteund", zegt Mislintat, die benadrukt dat hij niets te verbergen had. "Ik was volledig transparant en heb alles blootgelegd. Ik had absoluut niets te verbergen."

Hoewel KPMG vraagtekens plaatste bij zijn werkwijze, zag Mislintat het resultaat van het onderzoek niet als een ‘vrijspraak’. "Ik heb tegenover KPMG alles blootgelegd en toegang tot alles gegeven: WhatsApp-berichten, e-mails enzovoort", legt hij uit. "Er werd maandenlang alles onderzocht. Ik was te allen tijde volledig rustig, omdat het niet anders kon uitpakken. Die zogenaamde vragen die mijn werkwijze zou oproepen, zijn mij tot op de dag van vandaag overigens nooit genoemd."