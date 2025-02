Mislintat blokkeerde doorstroom jeugd: "Stond in het contract"

Vorige week stonden jonge talenten volop in de schijnwerpers. Jorthy Mokio (16) blonk uit in de Europa League-wedstrijd tegen Union Saint-Gilloise (0-2), terwijl Sean Steur (17) en Rayane Bounida (18) hun debuut maakten tegen Heracles Almelo (4-0). Dat was eerder dit seizoen anders. Toen leek Farioli juist terughoudend met het inpassen van jeugdspelers, maar volgens Verweij lag dat niet aan de trainer.

"Farioli heeft nu eindelijk oog voor de jeugd, maar hij had last van de erfenis van Mislintat," verklaart Verweij. "Veel spelers die hij haalde, hadden in hun contract staan dat ze per se deel moesten uitmaken van de eerste selectie. Daardoor was er simpelweg te weinig plek voor talenten uit de jeugdopleiding."

Huidig technisch directeur Alex Kroes heeft inmiddels ingegrepen en een aantal van Mislintat's aanwinsten laten vertrekken. Benjamin Tahirovic werd verkocht aan Brøndby IF, terwijl onder anderen Sivert Mannsverk (Cardiff City) en Gáston Ávila (Fortaleza) tijdelijk elders ondergebracht zijn. Met die opschoning lijkt de weg voor Ajax-talenten eindelijk weer open richting het eerste elftal.