Mislintat en Steijn recht tegenover elkaar: "Dit is niet goed"

"Aan hoe mensen met elkaar omgaan, kun je voelen of het goed marcheert samen. Sven en Maurice hadden bijvoorbeeld niet zoveel overleg samen", opent Van Halst bij het Algemeen Dagblad. "Ik dacht: dit is niet goed. Ik vroeg dan: praten jullie niet met elkaar? 'Soms', hoorde ik dan. Soms? Dat doe je als technisch directeur en trainer toch elke dag? Sven had Maurice immers nog aangetrokken."

"Ik dacht: ik moet daar, in Duitsland, bij het trainingskamp zijn. Ik heb ze daar gevraagd of de samenwerking wel ging zo. Alleen een meningsverschil soms, was het antwoord", vervolgt van Halst, die op zijn hoede was. "Meerdere gesprekken voerden we, ook met assistenten Hedwiges Maduro en Saïd Bakkati erbij."

"Het rommelde tijdens de competitie weer. Sven was dominant en Maurice voelde zich niet gehoord. Dat liet hij in Sittard blijken tegenover de pers", herinnert van Halst zich. "Een dag later begon ik als interim-algemeen directeur. Succes...Meteen weer om tafel. 'Sorry, het was niet zo bedoeld', zei Maurice. 'Maar het staat er wel', zei ik."

"Toen was de situatie eigenlijk al niet meer werkbaar. Niks werkte daarna nog. Het was de perfecte storm. Geen algemene baas, geen hoofd scouting, geen hoofd opleiding. De gestaakte Klassieker, waarna we Sven ontsloegen, was met de schandalige nederlaag tegen de amateurs van Hercules mijn absolute dieptepunt in die periode", besluit van Halst.