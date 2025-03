Mislintat flink aangepakt door Ajax-scout: "Dat was niet zo"

In Tekengeld hebben Hans van der Zee en Marco van der Heide zich negatief geuit over Sven Mislintat. Van der Zee werkte als scout voor PSV en Ajax en was onder meer verantwoordelijk voor de komst van Antony naar Amsterdam, terwijl Van der Heide scout en video-analist was.

Van der Zee begint: "Overmars noemde mij de Man van 100 Miljoen, omdat Antony voor dat bedrag naar Manchester United verkaste. Dan heb je geld écht geld verdiend voor je club." Overmars had overigens niet gelijk vertrouwen in zijn scouting. "Hij wilde eerst alles zelf doen, had geen fiducie in ons. Maar hij leerde ons te vertrouwen en uiteindelijk vaarde hij blind op ons."

De relatie met Mislintat was van een totaal andere orde. Hij negeerde de scouting en trok zijn eigen plan. "Er werd gezegd dat er van elke speler scoutingsrapporten waren. Ten eerste: dat was niet zo. En ten tweede: de scoutingsrapporten die er wél waren, waren negatief. Dus het gaat er helemaal niet om of er rapporten zijn, de vraag is of er positieve rapporten zijn. Het is de taak van de voetbalcommissaris, Jan van Halst in dit geval, om dat te controleren. Daar is het bij Ajax fout gegaan. Met Overmars en Danny Blind ging dat uitstekend, met Mislintat en Van Halst niet. Van Halst deed alles wat Mislintat hem aanbeval."

"Toen Mislintat meteen werd neergezet als 'dataman' en vervolgens spelers haalde die het slecht deden, ging dat ten koste van de goede naam die datascouts hadden", meent Van der Heide. "Het probleem was overigens niet dat hij data gebruikte, maar dat hij de scouting negeerde en allemaal spelers haalde die niet bij elkaar paste."