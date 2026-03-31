Mislintat geeft inkijk in werkwijze: "Compromis niet het beste idee"
Sven Mislintat staat bekend als 'niet conflictvermijdend' en 'niet makkelijk in de omgang'. Daar kan de oud technisch directeur van Ajax zich prima in vinden. Hij geeft een inkijkje in hoe hij te werk gaat.
"Ik kan niet zeggen dat deze kwalificaties geen recht doen aan mijn persoonlijkheid", zei Mislintat er zelf over in gesprek met Transfermarkt.de. Dat vindt hij zelf echter geen nadeel. "Ik kan goed met conflicten omgaan. Ik ben geen makkelijk persoon. Maar het cruciale punt is: alleen op feitelijk niveau."
"Natuurlijk kan ik met passie over kwesties debatteren. Dat vind ik enorm belangrijk", meent hij. "Een van mijn favoriete leidende principes is dat ik niet geloof dat de beste resultaten in comfortzones worden behaald. Ik denk ook niet dat het beste idee per se in een compromis te vinden is, maar eerder in het debat eromheen."
Mislintat vindt felle discussies belangrijk. "Ook ik moet uitgedaagd worden en feedback krijgen van sterke collega's en medewerkers, zodat ik kan verbeteren en betere beslissingen kan nemen. Dat is de cultuur waarin ik ben opgegroeid. Het BVB van mijn beginjaren had precies dat. Niemand moet denken dat Jürgen Klopp geen uitdagende persoon is als het gaat om het winnen van wedstrijden. En dat is precies waarom hij ze wint. Het belangrijkste is dat discussies altijd op feitelijk niveau plaatsvinden."
"Ik heb vaak inhoudelijke meningsverschillen gehad met een van mijn beste vrienden, met wie ik jarenlang heb samengewerkt, tot het punt dat mensen om ons heen dachten: laten we maar gewoon weggaan... Daarna gingen we met plezier samen uit eten", zegt hij. "Het wordt nooit persoonlijk en niemand koestert wrok. Loyaliteit gaat niet over "ja" knikken, maar over de waarheid vertellen."
Cruijff langer door met Weghorst als spits? "Dan is hij het wel"
Mislintat geeft inkijk in werkwijze: "Compromis niet het beste idee"
'Applaus voor Johan Cruijff genegeerd': "Vind het nu wel genoeg"
Oscar Gloukh nu al weg bij Ajax? "Als er een goed bod komt..."
Swart ziet plek voor oud-Ajacied in Oranje: "Missen daar iets"
Alex Kroes: "Bij Ajax is dat extremer dan bij Go Ahead Eagles"
Hélène Hendriks krijgt compliment op tv: "Echt een lekker wijf"
Driessen wil oud-Ajacied op WK zien: "Vind het geen linksback"
Zwaanswijk blikt terug: "Tegen Ajax zijn we geweldig genaaid"
Van Schaik woest: "Zou Europees een verschrikkelijk drama zijn"
Marjan Olfers waarschuwt: "Feitelijk ben je dan een vreemdeling"
Sylvie Meis over liefdesleven Damián: "Ben ook een leeuwenmama"
'Van der Sar kreeg dildo bij onderhandeling': "Voor zijn vrouw"
Derksen kraakt Ronald Koeman: "Ik vind het echt onprofessioneel"
Kristensen dacht aan stoppen: "De beslissing was al genomen"
Kroes doet boekje open na vertrek bij Ajax: "Zwaar overdreven"
René van der Gijp prijst voormalig Ajacied: "Hij had echt alles"
Lang over duimblessure: "Waren even bang dat ik een stuk kwijt was"
Kroes ziet reden voor falen bij Ajax: "Het is bijna onbegonnen"
Janse over bijzonder moment: "Dachten: wat gebeurt hier nou weer?"
Vertrekt Gloukh al bij Ajax? "Ik heb gesproken met Jordi Cruijff"
KNVB maakt de scheidsrechter bekend voor duel Ajax - FC Twente
Kees Jansma klaar met talkshows: "Vind Johan Derksen vervelend"
Dies Janse: "In zo’n wedstrijd zoek je natuurlijk de grens op"
Pierie kende serieuze blessureproblemen: "Daar schrok ik van"
Agenten ontvangen 67 (!) miljoen euro: Ajax betaalde dit bedrag
"Hij heeft de potentie om de nieuwe Frenkie de Jong te worden"
Stentler: "Daarin heeft Ajax ook wel klein beetje geluk gehad"
'Feyenoord-talent verlengt ondanks verregaande interesse Ajax'
Theo Janssen tipt nieuwe tactiek voor Koeman: "Veel creatiever"