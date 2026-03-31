Mislintat geeft inkijk in werkwijze: "Compromis niet het beste idee"

Sven Mislintat staat bekend als 'niet conflictvermijdend' en 'niet makkelijk in de omgang'. Daar kan de oud technisch directeur van Ajax zich prima in vinden. Hij geeft een inkijkje in hoe hij te werk gaat.

"Ik kan niet zeggen dat deze kwalificaties geen recht doen aan mijn persoonlijkheid", zei Mislintat er zelf over in gesprek met Transfermarkt.de. Dat vindt hij zelf echter geen nadeel. "Ik kan goed met conflicten omgaan. Ik ben geen makkelijk persoon. Maar het cruciale punt is: alleen op feitelijk niveau."

"Natuurlijk kan ik met passie over kwesties debatteren. Dat vind ik enorm belangrijk", meent hij. "Een van mijn favoriete leidende principes is dat ik niet geloof dat de beste resultaten in comfortzones worden behaald. Ik denk ook niet dat het beste idee per se in een compromis te vinden is, maar eerder in het debat eromheen."

Mislintat vindt felle discussies belangrijk. "Ook ik moet uitgedaagd worden en feedback krijgen van sterke collega's en medewerkers, zodat ik kan verbeteren en betere beslissingen kan nemen. Dat is de cultuur waarin ik ben opgegroeid. Het BVB van mijn beginjaren had precies dat. Niemand moet denken dat Jürgen Klopp geen uitdagende persoon is als het gaat om het winnen van wedstrijden. En dat is precies waarom hij ze wint. Het belangrijkste is dat discussies altijd op feitelijk niveau plaatsvinden."

"Ik heb vaak inhoudelijke meningsverschillen gehad met een van mijn beste vrienden, met wie ik jarenlang heb samengewerkt, tot het punt dat mensen om ons heen dachten: laten we maar gewoon weggaan... Daarna gingen we met plezier samen uit eten", zegt hij. "Het wordt nooit persoonlijk en niemand koestert wrok. Loyaliteit gaat niet over "ja" knikken, maar over de waarheid vertellen."