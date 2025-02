Mislintat ontslagen: "Samenwerking was gedoemd om te mislukken"

Mislintat keerde begin mei vorig jaar terug bij Borussia Dortmund, al snel kwamen er berichten naar buiten over onrust in de top van de Duitse grootmacht. "Grote aardbeving bij BVB", schrijft BILD nu over het ontslag van Mislintat. "Het was eerder te voorzien dat de tweede termijn van de 52-jarige Mislintat bij BVB al na tien maanden zou eindigen."

De Duitse krant benadrukt dat trainer Edin Terzic, een vertrouweling van de vertrokken directeur, vlak na de aanstelling van Mislintat werd ontslagen. De houding en het gedrag van de Duitser zorgden intern voor irritatie. "Hij hield zich niet aan interne afspraken en ging soms buiten zijn takenpakket te werk. Sportief directeur Lars Ricken heeft vervolgens de taakverdeling binnen de sportieve leiding schriftelijk laten vastleggen. Ook al ontkent het bestuur van Dortmund dit."

Volgens Sport1 heeft Ricken laten zien wie de baas is bij BVB. "Mislintat is verleden tijd bij BVB. De machtsstrijd heeft voorlopig een hoogtepunt bereikt en Mislintat is het eerste slachtoffer. Vanaf het begin was al duidelijk: Mislintat of Sebastian Kehl. Die samenwerking was gedoemd om te mislukken."

Het medium meldt ook dat Mislintat buiten zijn boekje ging: "Toen hij in de zomer alles zelf wilde doen wat betreft de A-selectie, dreigde de situatie in het trainingskamp in Bad Ragaz al te escaleren. Ricken gaf hem een ​​strenge waarschuwing. Het resultaat: Mislintat had vrijwel geen enkele invloed en werd volledig buiten beschouwing gelaten."

"Zijn suggesties en ideeën vonden helemaal geen gehoor. De relatie met Kehl bekoelde verder. Dat is ook de reden waarom Mislintat er niet in slaagde om interessante spelers naar Dortmund te lokken en zijn bijnaam 'Diamanten Auge' waar te maken", aldus Sport1.