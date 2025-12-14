Studio Sedee
Guus Hiddink over Ajax: "Het fundament is helemaal weggevaagd"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Mislintat weer aan de slag als technisch directeur in Duitsland

Joram
bron: BILD
Ousmane Dembele en Sven Mislintat
Ousmane Dembele en Sven Mislintat Foto: © Screenshot Instagram

Sven Mislintat is de nieuwe technische directeur van Fortuna Düsseldorf. De 53-jarige Duitser volgt Klaus Allofs op, die onlangs werd ontslagen. Mislintat krijgt de taak om Düsseldorf te behoeden voor degradatie.

De oud-directeur van Ajax werd eerder ook in verband gebracht met Dynamo Dresden, maar kiest nu voor Düsseldorf. Na zestien wedstrijden staat de club met veertien punten op de zeventiende plaats in de 2. Bundesliga. Dynamo Dresden heeft slechts één punt minder en had eveneens hoop op de komst van Mislintat.

Door zijn verleden bij Ajax heeft Mislintat in Nederland geen onbesproken reputatie, maar BILD omschrijft hem als 'een transfergenie dat Düsseldorf moet redden.' De Duitser haalde ooit Ousmane Dembélé naar Borussia Dortmund, die onlangs de Gouden Bal won. Bij Fortuna Düsseldorf tekent Mislintat voor drie jaar.

Gerelateerd:
Oliver Edvardsen

'Oliver Edvardsen ziet eigen transferwaarde naar beneden gaan'

0
Oscar Gloukh en Gijs Smal

Smal wijst na nederlaag op blessures: "Is gewoon een kutsituatie"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax historie & oud-spelers Sven Mislintat
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

0
John Heitinga

'Het voelde voor mij onterecht dat Heitinga trainer van Ajax werd'

0
Koert Westerman

Koert Westerman wilde naar Ajax of AZ: "Vond jou zo'n paardenlul"

0
Michael Reiziger

Reiziger wilde de nieuwe trainer van Ajax worden: "Natuurlijk"

0
Anco Jansen

Jansen zet vraagtekens bij Ajax-gerucht: "Kan toch niet zo zijn?"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 15 29 40
2 Feyenoord 15 23 34
3 NEC Nijmegen 15 14 27
4 Ajax 15 8 26
5 AZ 15 4 25
6 FC Groningen 15 0 23
7 FC Utrecht 15 6 22
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd