Mislintat weer aan de slag als technisch directeur in Duitsland

Sven Mislintat is de nieuwe technische directeur van Fortuna Düsseldorf. De 53-jarige Duitser volgt Klaus Allofs op, die onlangs werd ontslagen. Mislintat krijgt de taak om Düsseldorf te behoeden voor degradatie.

De oud-directeur van Ajax werd eerder ook in verband gebracht met Dynamo Dresden, maar kiest nu voor Düsseldorf. Na zestien wedstrijden staat de club met veertien punten op de zeventiende plaats in de 2. Bundesliga. Dynamo Dresden heeft slechts één punt minder en had eveneens hoop op de komst van Mislintat.

Door zijn verleden bij Ajax heeft Mislintat in Nederland geen onbesproken reputatie, maar BILD omschrijft hem als 'een transfergenie dat Düsseldorf moet redden.' De Duitser haalde ooit Ousmane Dembélé naar Borussia Dortmund, die onlangs de Gouden Bal won. Bij Fortuna Düsseldorf tekent Mislintat voor drie jaar.