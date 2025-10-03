'Mislintat wilde huidig succesvol PL-manager naar Ajax halen'

Ajax stond in de zomer van 2023 dicht bij de komst van Oliver Glasner, zo meldt het Algemeen Dagblad. Sven Mislintat, destijds technisch directeur in Amsterdam, wilde de Oostenrijkse trainer naar de Johan Cruijff ArenA halen. Van bovenaf werd die optie echter resoluut tegengehouden.

Mislintat besloot destijds niet door te gaan met John Heitinga en zette Glasner bovenaan zijn lijstje. De voormalig coach van Eintracht Frankfurt gold als serieuze kandidaat, maar tot concrete gesprekken kwam het nooit. "Omdat hij om zich heen weerstand hoorde en voelde om met een buitenlandse trainer in zee te gaan", schrijft het AD. Met een Duitse directeur op technisch vlak vond de clubleiding het te riskant om ook de sportieve sleutels aan een buitenlander te geven.

Daarmee koos Ajax voor een Nederlandse oplossing en werd Maurice Steijn aangesteld. Die keuze pakte desastreus uit: zowel Steijn als Mislintat vertrokken al vroeg in het seizoen, na een dramatische start van de Amsterdammers.

Glasner zelf zette zijn loopbaan elders voort. Hij belandde bij Crystal Palace en boekte daar direct groot succes. Met de Londense club won hij de FA Cup door in de finale Manchester City te verslaan. Daardoor speelt Palace dit seizoen Europees voetbal en werd vorige week zelfs Liverpool van Arne Slot met 2-1 geklopt, momenteel is zij ploeg al 19 wedstrijden ongeslagen.