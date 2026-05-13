"Mislopen van Europees voetbal kan genezend werken voor Ajax"

Ajax staat na 33 competitiewedstrijden op eenvijfde plek in de Eredivisie en Mike Verweij toont zich kritisch over het beleid bij de club uit Amsterdam. Volgens de clubwatcher was het aan- en verkoopbeleid van Sven Mislintat en Alex Kroes niet goed genoeg.

"Dat de data-Duitser Sven Mislintat – met de ziende blinde Jan van Halst naast zich – twaalf veelal niet Ajax-waardige spelers kon aantrekken en die in totaal 59 contractjaren kon aanbieden, is financieel nog altijd voelbaar", schrijft hij op de website van de Telegraaf. "Net als het feit dat Kroes en Beuker het verstandig achtten om Jorrel Hato, Jordan Henderson, Bertrand Traoré en Brian Brobbey onder de neus van de nieuwe coach Heitinga te laten vertrekken en in de winterstop besloten ook nog Kenneth Taylor van de hand te doen", blikt Verweij terug.

"Het weliswaar financieel enigszins beperkte technische tweetal bleek met de komst van Oscar Gloukh, Raul Moro, Ko Itakura, Kasper Dolberg en James McConnell daarnaast een ongelukkige hand in het aantrekken van spelers te hebben. Je kunt als Ajax-directeur op de transfermarkt niet altijd zes gooien, maar het is voor de fans te hopen dat Cruijff dat in navolging van Marc Overmars vaker doet dan Kroes en Beuker", vervolgt hij kritisch. "Een jaar zonder Europees voetbal betekent dat een kleinere selectie volstaat. En nu elk eurodubbeltje in de ArenA moet worden omgedraaid, lijkt een situatie met minder contractspelers goed uit te komen. Het zou – in de geest van Johan Cruijff én Ajax – de deur kunnen openzetten voor meer zelfopgeleide spelers", constateert Verweij.