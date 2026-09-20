'Mister Ajax' Sjaak Swart krijgt cadeau voor de eeuwigheid van Ajax
Sjaak Swart heeft een eigen balkon gekregen op sportpark De Toekomst. 'Mister Ajax' is trots op zijn eigen plek.
Het 88-jarige clubicoon is een graag geziene gast op De Toekomst en kijkt regelmatig naar wedstrijden vanaf hetzelfde balkon. Om de voormalig profvoetballer van Ajax te eren, heeft de club besloten het balkon te vernoemen naar Swart.
Swart is trots op het eerbetoon van AJax. "Ik sta hier altijd. Als er iets te doen is, sta ik hier op mijn plekkie. Gewoon wedstrijdjes kijken", vertelt hij aan AT5. "Wie krijgt dat voor elkaar? Klasse apart."
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'Mister Ajax' Sjaak Swart krijgt cadeau voor de eeuwigheid van Ajax
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