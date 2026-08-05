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'Mitchel Bakker krijgt slecht nieuws; oud-Ajacied mag gratis weg'

Joram
Mitchel Bakker
Mitchel Bakker Foto: © Pro Shots

Mitchel Bakker mag op zoek naar een nieuwe club. Volgens transferjournalist Ben Jacobs heeft Atalanta Bergamo besloten dat de 26-jarige verdediger deze zomer mag vertrekken, ondanks dat hij nog tot medio 2027 vastligt in Italië.

De linksback komt niet meer voor in de plannen van de club en krijgt toestemming om uit te kijken naar een nieuwe werkgever. Zijn afgelopen seizoen verliep moeizaam door een zware knieblessure die hij in juli 2025 opliep. Daardoor speelde Bakker slechts één competitiewedstrijd namens Atalanta. In mei keerde hij terug op het veld.

Bakker werd eerder deze zomer al gelinkt aan een overstap naar Schotland. Celtic, de regerend landskampioen, zou interesse hebben in de Nederlander.

De verdediger begon zijn loopbaan bij Ajax en speelde daarna voor onder meer Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen en Lille. Sinds 2023 staat hij onder contract bij Atalanta.

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