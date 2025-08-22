Kick-off
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Mitchell Dijks enthousiast: "Ik lachte me een krul in m'n lul"

Niek
Mitchell Dijks bij een uitwedstrijd van Fortuna Sittard
Mitchell Dijks bij een uitwedstrijd van Fortuna Sittard Foto: © Pro Shots

Mitchell Dijks heeft in Vietnam een contract getekend bij regerend landskampioen Nam Dinh FC. De 32-jarige vleugelverdediger, die in het verleden onder meer bij Ajax en SC Heerenveen speelde, kijkt uit naar zijn buitenlandse avontuur. 

"Om heel eerlijk te zijn: ik had geen idee waar Vietnam ligt. Ik zag dat het veertien uur vliegen was", legt hij uit in 'Tekengeld' op de website van ESPN. "Dat is ver weg van mijn moeder en ik ben wel een moederskindje. Dat maakte het lastig. In het vliegtuig werd ik emotioneel. Ik heb eerder in het buitenland gevoetbald (Engeland en Italië, red.), maar Vietnam is een natuurlijk een stuk verder weg", constateert Dijks.

"Dat is voor mij best spannend en moeilijk. Ik heb wel een traantje weggepinkt in het vliegtuig", vertelt de linksback, die wel aan zijn nieuwe omgeving kan wennen. "Ik ging uit eten en ik lachte me een krul in m'n lul. Als je met z'n tweetjes uiteten gaat en je bestelt een voorgerecht, hoofdgerecht en toetje, dan ben je nog geen 30 euro kwijt. Een massage kost ook maar vijf euro. Het is allemaal een stuk goedkoper dan in Nederland", lacht hij. 

Qua contract gaat hij er ook sowieso op vooruit. "Ik verdien meer dan bij Fortuna", verklapt hij. "En het is hier netto. Ik kreeg een aanbod voor mijn neus en toen vroeg ik: hoeveel belasting gaat er nog vanaf? Het is netto, was het antwoord. Toen dacht ik al: ik ga tekenen", vervolgt de lange verdediger, die ook nog een mooie bonusregeling in zijn verbintenis heeft staan. "In principe kan ik daarvan leven en hoef ik niet eens aan mijn salaris te komen", besluit Dijks tevreden. 

