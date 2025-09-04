Mitchell Dijks kijkt ogen uit in Vietnam: "Ik moest bijna kotsen"

Dijks moet nog wel wennen aan de weersomstandigheden in Vietnam. "Het is alsof je met één neusgat dicht aan het rennen bent. Bij de warming-up ben ik al helemaal doorweekt van het zweet", vertelt hij aan ESPN. "Er kwam een teamgenoot naar me toe die vroeg: ben je in een sloot gesprongen, of zo? Het is niet normaal, ik had super veel hoofdpijn na de training, moest bijna kotsen. Ik was helemaal paars!"

Naast het veld vermaakt de verdediger zich prima, zoals met de Aziatische keuken. "Ik ben er denk al vijf keer geweest", geeft hij toe. "Ik word al herkend als ik binnenkom. Die sushi daar is zo vers en superlekker. Ik wil eigenlijk iets zeggen, maar dat is misschien een beetje gek. Als ik heel lekker gegeten heb, dan zeg ik altijd dat ik die avond mijn poep in een gouden doosje stop, want het eten was geweldig."

"Ik heb een privé-taxichauffeur die me overal naartoe brengt. Ik vraag hem dan advies over de beste massagesalon voor een stevige beurt. Dan zegt hij elke keer: bij deze heb je alleen seks, hier heb je ook alleen seks. Het is meestal met een happy end, maar ik moet zeggen: dat heb ik nooit gedaan en ga ik ook niet doen."