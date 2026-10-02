'Mitchell Dijks tekent contract in Thailand en treft oud-Ajacied'

Mitchell Dijjks was transfervrij sinds zijn vertrek bij het Vietnamese Nam Dinh FC. De oud-speler van Ajax hoopte op een nieuw avontuur in Azië en die wens gaat nu in vervulling. Dijks gaat namelijk aan de slag bij het Thaise BG Pathum United.

In Bangkok ligt een contract klaar dat specifiek is ingericht voor de AFC Champions League Two. Dijks tekent in eerste instantie voor twee maanden bij de club uit Thailand, maar mocht de knock-outfase behaald worden, dan wort zijn contract automatisch verlengd tot het einde van het seizoen.

En dus keert Dijks terug naar het werelddeel waar ook graag naar terug wilde keren. Vorig jaar zomer verruilde hij Fortuna Sittard in voor Nam Dinh FC, waar hij door een administratieve fout echter maar negen wedstrijden speelde. Mede daardoor keerde de vleugelverdediger niet fit terug naar Europa, waar hij de laatste maanden aan zijn fitheid heeft gewerkt.