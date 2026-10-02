Meldingen
2026-10-01
Kasper Dolberg, met Míchel Sánchez in de inzet
Kasper Dolberg dit jaar niet meer in actie? "Lang aan de kant"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

'Mitchell Dijks tekent contract in Thailand en treft oud-Ajacied'

Stefan
Mitchell Dijks
Mitchell Dijks Foto: © Pro Shots

Mitchell Dijjks was transfervrij sinds zijn vertrek bij het Vietnamese Nam Dinh FC. De oud-speler van Ajax hoopte op een nieuw avontuur in Azië en die wens gaat nu in vervulling. Dijks gaat namelijk aan de slag bij het Thaise BG Pathum United.

In Bangkok ligt een contract klaar dat specifiek is ingericht voor de AFC Champions League Two. Dijks tekent in eerste instantie voor twee maanden bij de club uit Thailand, maar mocht de knock-outfase behaald worden, dan wort zijn contract automatisch verlengd tot het einde van het seizoen.

En dus keert Dijks terug naar het werelddeel waar ook graag naar terug wilde keren. Vorig jaar zomer verruilde hij Fortuna Sittard in voor Nam Dinh FC, waar hij door een administratieve fout echter maar negen wedstrijden speelde. Mede daardoor keerde de vleugelverdediger niet fit terug naar Europa, waar hij de laatste maanden aan zijn fitheid heeft gewerkt.

Doorstaat Dijks de medische keuring, dan is hij vanaf volgende week speler van BG Pathum United. Bij de huidige nummer acht van de Thaise Eredivisie zal hij een oude bekende ontmoeten, want voormalig Ajacied Lucas Andersen speelt ook bij de club uit Bangkok. Dijks en de Deen speelden in de jeugd en in het eerste van Ajax samen.

Gerelateerd:
Luc Nilis als trainer van Patro-Eisden

PSV-icoon Nilis botste met oud-Ajax-trainer: "Dat nam ik hem kwalijk"

0
Jurriën Timber

Kijkers halen uit naar voormalig Ajacied in het Nederlands elftal

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Mitchell Dijks Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René Wagelaar

Wagelaar ziet in: "Als je bij Ajax speelt heb je een voordeel"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft lachend: "Ik was toch altijd bang dat de politie dat zag"

0
Hedwiges Maduro

Maduro prijst Ajacied: "Hij denkt aan de club, niet aan zichzelf"

0
Marciano Vink

Vink enthousiast over Ajax-besluit: "Hele verstandige keuze"

0
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi: "Die zijn misschien wel te goed voor de Eredivisie"

0
Matthijs de Ligt en AnneKee Molenaar

AnneKee Molenaar open over breuk met Matthijs de Ligt: "Een hel"

0
Johan Derksen

Johan Derksen stellig: "Van Bommel had niet eens geel mogen hebben"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

PSV-icoon Nilis botste met oud-Ajax-trainer: "Dat nam ik hem kwalijk"

'Mitchell Dijks tekent contract in Thailand en treft oud-Ajacied'

Kijkers halen uit naar voormalig Ajacied in het Nederlands elftal

Derksen haalt uit naar Halsema: "Bang voor nieuwe jodenjacht"

Van der Vaart sloopt Oranje: "Als je zo door Amsterdam loopt..."

Louis van Gaal krijgt advies na City-nieuws: "Procedeer ze kapot"

Kieft over oud-Ajacied: "Wat ik altijd een beetje tegen hem heb..."

'Kehrer ziet transferwaarde ondanks prima start bij Ajax dalen'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws