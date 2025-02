Mitchell Dijks woest over Ajax-penalty: "Dit is echt een blamage"

Mitchell Dijks is niet te spreken over de penalty die zijn oude ploeg Ajax zondag kreeg in de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Het doelpunt van Wout Weghorst had niet mogen tellen, oordeelt de linksback van de Limburgse ploeg.

"Deze valt niet echt te plaatsen voor mij en voor Fortuna. Ik denk dat we het echt supergoed hebben gedaan tot de penalty", zegt de oud-Ajacied bij ESPN. "Ik zag het voor mijn neus gebeuren. Door zo'n beslissing verandert de hele wedstrijd. Zonder die penalty was het gewoon 0-0 gebleven."

Volgens Dijks was er absoluut geen sprake van een overtreding. "Shawn (Adewoye, red.) wilde de bal wegkoppen en hij krijgt een klein duwtje van Wout. Weghorst kon nooit bij die bal, want dan was Luuk Koopmans er. Dit is toch totaal geen overtreding?", is hij verbaasd. "Bij de penalty start Weghorst ook nog eerder. Voor mij twee dingen, dat ik bij mezelf denk..."

De verdediger sprak met arbiter Dennis Higler. "Ik heb met de scheidsrechter gesproken. Hij zei: respect van twee kanten, ik heb mijn beslissing gemaakt. Maar voor mij is dit echt een blamage", maakt Dijks duidelijk. "Ik had echt het gevoel dat er wat te halen viel. Dat hij dan zo valt, is voor ons gewoon heel erg zuur."