Geschreven door Auke Kooreman 31 okt 2020 om 10:10

De hoofdtrainer van Jong Ajax zag zijn ploeg al op een vroege achterstand komen. Niet met een 0-1, maar de Amsterdammers stonden na 5 minuten al achter met 0-2. Van der Gaag baalde daarvan en was overduidelijk niet blij met afstraffing.

Van der Gaag ziet groot verschil tussen voorgaande wedstrijden. “De eerste beste kans wordt nog goed tegen gehouden, maar geen twee minuten later lagen beide doelpunten al in de goal. Het heeft even tijd geduurd om daarbovenop te komen” geeft de trainer aan. Tijdens een iets betere fase van Jong Ajax kwam Almere City op een 0-3 voorsprong en moesten de Amsterdammers zich weer herpakken.

In de tweede helft zag het er iets beter uit volgens Van der Gaag, maar was het nog lang niet voldoende. “Het gaat met pieken en dalen. Het is eigenlijk een hele nieuwe generatie, maar we willen meekomen met Almere en dat is niet gelukt. Normaal gesproken creëren wij heel veel kansen en zijn de jongens zorgvuldig aan de bal.” Vertelt Van der Gaag aan FOX Sports. De oefenmeester vergeleek de wedstrijd met NAC waar zijn ploeg ook dik onderuitging en weinig creëerde. “We mogen niet na elk verlies het onder de term jonge jongens leggen. Wij als team moeten dit eruit halen en je mag nooit 2 goals in 3 minuten tegen krijgen.”