'Mitchell van der Gaag aangesteld als hoofdtrainer bij oude bekende'

Mitchell van der Gaag lijkt zijn trainersloopbaan voort te zetten bij een oude bekende. Volgens Portugese bronnen, die SoccerNews heeft gesproken, staat de 54-jarige oefenmeester op het punt terug te keren naar CS Marítimo. Mounir Boualin maakt op X ook melding van de ontwikkeling.

De voormalig assistent van Erik ten Hag zou deze week een contract voor twee seizoenen tekenen bij de club uit Madeira. Daarmee keert Van der Gaag terug naar de vereniging waar hij zowel als speler als trainer een belangrijk deel van zijn carrière beleefde. Van der Gaag speelde tussen 2001 en 2006 voor Marítimo en groeide in die periode uit tot een publieksfavoriet. De voormalig verdediger kwam uiteindelijk tot 170 officiële wedstrijden in het shirt van de Portugese club.

Na het beëindigen van zijn spelersloopbaan zette hij bij Marítimo zijn eerste stappen als trainer. Hij begon bij het beloftenelftal en kreeg later de leiding over de hoofdmacht. In het seizoen 2009/10 leidde Van der Gaag de club bovendien naar kwalificatie voor Europees voetbal. Van 2019 tot 2021 was Van der Gaag trainer van Jong Ajax. Een jaar later was hij nog assistent bij het eerste elftal.