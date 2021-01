Geschreven door Auke Kooreman 06 jan 2021 om 18:01

Nieuw jaar, nieuwe kansen, maar Jong Ajax bleef tijdens de eerste wedstrijd van 2021 uit hetzelfde vaatje tappen. Het vat zorgt voor veel balbezit en wat kansen, alleen komen er geen goals uit het vat. Na de 1-0 nederlaag staat de reeks van geen overwinning op zeven wedstrijden. De trainer is echter nog altijd niet verrast.

Voorafgaand van de wedstrijd gaf Van der Gaag voor de camera van ESPN aan dat de ontwikkeling en doorstroming sneller is gegaan dan verwacht. “Wij hebben al een groot deel van de JO-18 laten doorschuiven. Grotendeels heeft dat ook te maken gehad met corona. Van die lichting moeten sommigen het doen met alleen de trainingen en jongens zoals Kian Fitz-Jim mogen het in de competitie laten zien.”

Jong Ajax had enerzijds een simpele avond. Weinig druk van de tegenstander en zelf een goede tachtig minuten de bal gehad, maar geen goals. “Ik ben niet verrast dat wij zo’n lange tijd het kunnen opbrengen om rustig aan de bal te blijven en op de gewilde manier de aanval zoeken. Je ziet vandaag dat je mankracht mist in voorhoede.” Daarmee doelde trainer op het missen van Sontje Hansen, Brian Brobbey en Naci Ünüvar. Normaal gesproken het vaste aanvalstrio. Door blessures waren alle drie de jongens niet fit genoeg voor de openingwedstrijd van Jong Ajax.

“Als wij vaker mankracht missen voorin moeten wij nog sneller gaan spelen. Dat wordt heel moeilijk, maar dat is de enige manier om een dicht gemetselde muur stuk te spelen. De manier van spelen was vanavond goed en hoe wij dat voor ogen hadden.” De instelling van Jong Ajax is week in week uit goed, het spel is goed nu alleen nog de overwinningen. Jong Ajax heeft een reeks van zeven wedstrijden niet gewonnen. Voor veel spelers uit de jeugd van Ajax is dat heel vreemd. “Ik ga niet zeggen dat deze reeks een goede leerschool is. Dit seizoen zijn wij niet stabiel genoeg net als de voorgaande jaren.”