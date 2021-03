Geschreven door Jessica Westdijk 30 mrt 2021 om 15:03

AS Roma moet het in ieder geval in het eerste duel met Ajax zonder Henrik Mkhitaryan stellen. Hoogstwaarschijnlijk mist de Armeniër ook de return.

De aanvallende middenvelder liep tegen Shakthar een kuitblessure op, waaraan hij maandag opnieuw werd onderzocht. De uitkomst daarvan was dat hij de komende weken in ieder geval nog niet inzetbaar is, zo schrijft Il Messaggero. Mkhitaryan was dit seizoen in uitstekende vorm bij Roma: hij maakte al 9 goals en gaf 9 assists in de Serie A. Sinds hij niet inzetbaar is, verloor Roma twee keer.

Op 8 april komt AS Roma op bezoek in de Johan Cruijff Arena, op 15 april staat de return op het programma.