Mo Ihattaren (24) wil terugkeren naar Ajax: "Ik ben een koopje"
Mo Ihattaren heeft in een interview met Mixed Zone laten weten dat hij hoopt op een transfer naar de traditionele top drie in Nederland. De aanvaller van Fortuna Sittard ziet een stap binnen de Eredivisie als ideale vervolgstap in zijn loopbaan. Volgens Ihattaren is er al contact tussen zijn zaakwaarnemer en clubs.
Ihattaren: "Er is contact tussen mijn zaakwaarnemer en cubs. Een binnenlandse stap zou ideaal zijn. De traditionele top drie zou ik doen. Tuurlijk wil ik terug. Wie zou er nee zeggen tegen Ajax, PSV of Feyenoord? Feyenoord heb ik nog niet gehad van de topclubs. Dat zou ik wel graag willen. Ze spelen gewoon voorrondes van de Champions League. Weet je wat het rare is, ik ben ook een koopje. Mijn afkoopsom is drie miljoen euro."
Ihattaren begon zijn carrrière bij PSV dat in een eerste instantie goed ging. Later speelde hij ook bij Ajax, hetgeen geen groot succes werd.
Mo Ihattaren (24) wil terugkeren naar Ajax: "Ik ben een koopje"
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