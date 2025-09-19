Mo Ihattaren bijt flink van zich af: "Ik heb niemand vermoord"

Mohamed Ihattaren probeert af te rekenen met het negatieve imago dat de afgelopen jaren rond hem is ontstaan. De 23-jarige oud-speler van Ajax kwam vaak in het nieuws door incidenten buiten het veld, maar wil die periode achter zich laten en zich volledig richten op een frisse start.

Volgens Ihattaren hebben de gebeurtenissen geleid tot een verkeerd beeld bij het publiek. "Ik heb niemand vermoord, maar dat is wel hoe mensen denken over mij", vertelt hij bij ESPN. "Dat ik iets heel ergs heb gedaan."

De middenvelder erkent dat hij in een moeilijke fase zat. "Ik zat gewoon met mezelf in de knoop en wist niet of ik voetballen nog wel leuk vond. Dat is de realiteit. Daar ben ik toen in terechtgekomen", zegt hij. Ihattaren kreeg in die periode onder meer een taakstraf opgelegd vanwege een poging tot bedreiging en het mishandelen van zijn ex-partner. "Het was moeilijk om daar toen uit te komen. Uiteindelijk heb ik een goede weg kunnen vinden en daar een goed vervolg aan gegeven."

De persoonlijke problemen van Ihattaren begonnen al op jonge leeftijd. Toen hij zeventien was, verloor hij zijn vader aan de gevolgen van kanker. Tijdens een wedstrijd in het Philips Stadion tussen PSV en FC Utrecht werd stilgestaan bij dat verlies, een periode die hem diep raakte. "Dat begon al in die periode", blikt hij terug.