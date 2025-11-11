Mo Ihattaren opgehemeld na uitzinnige actie: "Stalen zenuwen"

De 34 Telesport-rapporteurs, allen voormalige internationals van Oranje, kiezen aan het einde van het seizoen de Voetballer van het Jaar en de winnaar van de Gouden Schoen. Iedere week stelt één van hen zijn elftal van de week samen. Deze speelronde is dat Arie Haan (76).

In zijn selectie staat ook oud-Ajacied Mohamed Ihattaren. Haan zegt in De Telegraaf: "Dennis Man van PSV gaat met de week beter spelen en Anis Hadj Moussa verdient ook bijna altijd een plek in het elftal van de week. Toch kies ik voor Mohamed Ihattaren."

Haan legt uit waarom hij het voormalige toptalent ophemelt. "Hij bereidde voor Fortuna Sittard het openingsdoelpunt van Paul Gladon voor. Hij mag zeker door de manier waarop hij die strafschop benutte niet ontbreken. Doelman Bernt Klaverboer van SC Heerenveen maakte met handgebaren duidelijk dat hij een stiftje verwachtte. Als je dat dan vervolgens feilloos doet, dan moet je echt over stalen zenuwen beschikken", besluit hij.