Geschreven door Jessica Westdijk 16 jul 2021 om 09:07

Ben je door en door een voetbalfan en kun je gewoonweg niet genoeg krijgen van de sport der sporten? Stil je dorst met alle wedstrijden op de normale kanalen en via streaming en snuif dan nog een extra portie voetbalsfeer op in het klein, op je mobieltje. We zochten voor jou de leukste spelletjes op.

New Star Manager

New Star Manager wist bij de verschijning op de markt dadelijk te bekoren. Je neemt niet de rol van een specifieke speler op, ook niet van een team, maar je bent de manager, het hoofd, het hart en de ruggengraat van het elftal. Hier regel je alles voor je team, vanaf de bouw van de clubfaciliteiten tot de hoeveelheid proteïnen in de maaltijden van je verdedigers. Heb je je werk goed gedaan? Wanneer de voetballers aantreden op het veld, zal het moment van de waarheid volgen.

FIFA Mobile 20

De FIFA computerspelserie van Electronic Arts gaat al mee sinds 1993 en is sinds 2016 ook in een mobiele versie te verkrijgen. In de nieuwste versie heb je de keuze uit meer dan 30 officiële liga’s, meer dan 700 clubs en 17.000 spelers. Speel alleen wanneer en waar je maar wilt, of daag je vrienden uit om met hun ploeg tegen je aan te treden. Spannend van aftrap tot eindsignaal.

Football Star Deluxe

Speel je graag op online gokkasten, haal dan je hartje op met deze video slot van Microgaming met een ultrahoog uitbetalingspercentage. Met de voorganger van dit game kon je met 243 combinaties winnen; dat is nu uitgebreid naar 3181. De “rolling reels” en de “wild” functie die in de vorige versie ook al populair waren, zijn terug in deze uitgave. Het spel goed ontworpen, verloopt razendsnel en zit boordevol spannende features.

Tiki Taka Soccer

Voetbal spelen op zijn Spaans, dat is Tiki-taka. Als je dacht dat voetbal je niet meer kon verrassen, moet je hiermee kennismaken. Het spel is gratis en uitermate verslavend. Je creëert je team, koopt spelers, stoomt iedereen klaar en starten maar. Met tippen en swipen controleer je de bal. Je moet heel wat spelletjes winnen om in de rangschikking te stijgen, maar de matches duren nooit erg lang.

eFootball PES 2021

Dit is spelen zoals op de console maar dan op je mobieltje. De beste spelers van Barça, The Sky Blues, de Zebra’s, Die Bayern en PSG staan tot je beschikking voor een bloedstollend spel. Ontwikkelaar Konami heeft al aangekondigd dat er nog enkele verrassingen staan te wachten op hun trouwe gebruikers. De app slokt bijna 2 GB ruimte op maar is dat helemaal waard. De fans melden als minpuntje dat de scheidsrechters veel te braaf zijn en nooit een rode kaart geven. Of het waar is? Dat moet je zelf uittesten.

Perfect Kick 2

In Perfect Kick 2 verdien je punten om uitrusting te kopen door jezelf te vervolmaken in het strafschoppen uitdelen en door de ballen uit het doel te houden. Je kunt op je eentje spelen of samen met vrienden. Er zijn 3 game modes: champion league, super star challenge en classic tournament. Oergrappig met de Lego-achtige popjes die eenvoudig aanpasbaar zijn en met het 3D-voetbalveld. Het moet niet altijd super ernstig zijn.