"Mocht Jordi Cruijff een keer bellen, dan wordt Marcel boos"

NEC staat na 21 competitiewedstrijden op een derde plek in de Eredivisie en Hans Kraay junior roemt de inbreng van Dick Schreuder. De voetballiefhebber is vol lof over de kale oefenmeester, die waarschijnlijk (hoog) op het verlanglijstje staat bij Ajax.

"Die hoort bij die vier trainers die elke week een half jaar jonger worden", vertelt hij in zijn column op de website van VI. "Het slechte nieuws voor Dick is wel dat Marcel Boekhoorn geenszins genegen is hem aan welke topclub in Nederland dan ook af te staan", constateert Kraay junior.

"Dus mocht Jordi Cruijff toevallig een keer bellen, dan wordt Marcel boos, rijdt naar het huis van Dick Schreuder, haalt een envelopje uit zijn rechter kontzak, een enveloppie uit zijn linkerbinnenzak en zegt tegen Dick: “Komende tijd geen telefoon opnemen en trouwens, wat zie je er nog fris uit, jongen. We gaan samen de Champions League in. Fijne dag nog”."