Modric krijgt advies van Ajacied: "Waar ik hem graag zou zien?"

De 39-jarige middenvelder geniet interesse van AC Milan, maar heeft nog geen beslissing genomen over zijn toekomst. "Waar ik hem graag zou zien? Het zou het beste zijn als hij bij dezelfde club speelt als ik", grapt Sutalo in gesprek met Sportske Novosti. "Nee, zonder grappen, het belangrijkste is dat hij bij de nationale ploeg kan blijven. Daar kan hij zelf best een club bij uitzoeken."

De verdediger van Ajax is lyrisch over zijn landgenoot. "Je zag het ook aan het publiek van Real Madrid bij zijn afscheid: hij is één van de beste voetballers in de geschiedenis van de sport", oordeelt Sutalo. "Daarbij is hij een ideaal voorbeeld voor onze jonge spelers. Het is een eer en een geweldige ervaring om met hem bij de nationale ploeg te zijn."