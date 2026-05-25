Moet Ajax Pep Guardiola willen benaderen? "Dan sta je voor lul"
Rob Jansen ziet het totaal niet zitten dat Jordi Cruijff zou aankloppen bij Pep Guardiola voor het trainerschap van Ajax. In de podcast KieftJansenEgmondGijp werd gespeculeerd over de toekomst van Guardiola, die zondag voor het laatst op de bank zat bij Manchester City.
Toen schrijver Michel van Egmond zich hardop afvroeg of Cruijff Guardiola zou moeten bellen, reageerde Jansen direct afwijzend. "Nee, zal ik niet doen. Dan sta je voor lul. Einde gesprek", aldus de zaakwaarnemer. "Ik denk dat hij niet eens opneemt."
Wel erkende Jansen dat de familie Cruijff en Guardiola een goede band hebben. Volgens Wim Kieft speelt de naam Cruijff daarin nog altijd een grote rol. "Die Jordi Cruijff is zijn hele leven lang al de zoon van. Die weet echt wel dat het meestal om zijn vader gaat."
Toch sprak Kieft ook vertrouwen uit in de nieuwe Ajax-directeur. "Als je er helemaal niks van bakt of je kan er niks van, dan zou hij er niet aan beginnen."
René van der Gijp ging vervolgens nog een stap verder en zette grote vraagtekens bij de status van toptrainers als Guardiola. Volgens hem worden coaches als Guardiola, Carlo Ancelotti en Erik ten Hag vooral geholpen door hun miljoenenselecties.
"Dat zijn sprookjes waar mensen in geloven, en ook Jordi Cruijff gelooft daarin, aldus Van der Gijp. "Het stadion wordt naar zijn vader genoemd, dat zijn allemaal sprookjes die dadelijk niet opgaan."
De analist stelde zelfs dat Anthony Correia een grotere prestatie leverde bij SC Telstar dan Guardiola bij Manchester City of FC Barcelona. "Eigenlijk is het knapper wat Correia heeft gedaan, dan Guardiola deed", zei Van der Gijp. Daarbij verwees hij ook naar de enorme uitgaven van City. "Die kocht een spits van Frankfurt voor 75 miljoen euro, omdat het kon." Daarmee doelde hij op Omar Marmoush.
Viergever keert terug bij Ajax? "Ik houd alle opties nog open"
Ajax verwacht snel nieuwe trainer: "Weten wat ze kunnen bieden"
Moet Ajax Pep Guardiola willen benaderen? "Dan sta je voor lul"
Godts wil bij Ajax blijven: "Hoop hier volgend jaar nog te zijn"
Ajax maakt door supporters gekozen Speler van het Jaar bekend
De Wit zuur na nederlaag tegen Ajax: "Waren niet in goede doen"
Realistische Jans: "Ik vind dat Ajax verdiend heeft gewonnen"
Van Hanegem sneert naar Ajax: "Waren er nu maar wat blij mee"
Perez geeft Ajax-speler advies: "Om er nog iets bij te doen"
Ziyech is het nog niet verleerd en is met hattrick goud waard
El Karouani toch trots na nederlaag tegen Ajax: "Mooi seizoen"
Maduro wijst pijnpunt Ajax aan: "Het hele seizoen last van gehad"
Weghorst kondigt Ajax-vertrek aan: "Twee mooie jaren geweest"
Haller wil langer in Nederland blijven: "Mijn eerste prioriteit"
Goodijk: "Achteraf is het een prima deal geweest van Alex Kroes"
Emotionele Klaassen wil door: "Wil Ajax weer Ajax laten worden"
'ME moet ingrijpen door supportersrellen na Ajax - FC Utrecht'
Kenneth Perez ziet reden voor slecht spel Ajax: "Het is een..."
Paes groeit uit tot held van Ajax: "Wij hadden dat verwacht"
Wout Weghorst maakt weinig indruk: "Misschien is het afgelopen"
Perez woest tijdens Ajax - FC Utrecht: "Ik word er ziek van"
Ajax verslaat FC Utrecht pas na strafschoppen en gaat Europa in
Geelen duidelijk: "Ongeacht uitslag tegen Utrecht een kloteseizoen"
Míchel reageert op Ajax-geruchten: "Weet het niet, we moeten praten"
Van der Hoorn onder de indruk van Ajax: "Heb de eerste helft gezien"
MATCHDAY| García verrast met twee wijzigingen tegen FC Utrecht
García duidelijk: "Willen persoonlijkheid tonen en met lef spelen"
El Karouani blikt vooruit: "Denk dat het voor Ajax een nadeel is"
Ajax-kandidaat Míchel Sánchez degradeert met Girona uit La Liga
Vermoedelijke opstelling Ajax: Spitsendilemma voor Óscar García