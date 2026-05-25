Moet Ajax Pep Guardiola willen benaderen? "Dan sta je voor lul"

Rob Jansen ziet het totaal niet zitten dat Jordi Cruijff zou aankloppen bij Pep Guardiola voor het trainerschap van Ajax. In de podcast KieftJansenEgmondGijp werd gespeculeerd over de toekomst van Guardiola, die zondag voor het laatst op de bank zat bij Manchester City.

Toen schrijver Michel van Egmond zich hardop afvroeg of Cruijff Guardiola zou moeten bellen, reageerde Jansen direct afwijzend. "Nee, zal ik niet doen. Dan sta je voor lul. Einde gesprek", aldus de zaakwaarnemer. "Ik denk dat hij niet eens opneemt."

Wel erkende Jansen dat de familie Cruijff en Guardiola een goede band hebben. Volgens Wim Kieft speelt de naam Cruijff daarin nog altijd een grote rol. "Die Jordi Cruijff is zijn hele leven lang al de zoon van. Die weet echt wel dat het meestal om zijn vader gaat."

Toch sprak Kieft ook vertrouwen uit in de nieuwe Ajax-directeur. "Als je er helemaal niks van bakt of je kan er niks van, dan zou hij er niet aan beginnen."