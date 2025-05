Moet Ajax vrezen? "Ik heb nu het gevoel dat het geluk op is"

De 49-jarige Purmerender zag zijn favoriete club vorige week punten verspelen tegen Sparta (1-1), een domper die voor hem extra hard aankwam na de Koningsdagviering. "Ik heb me er niet beter door gevoeld. Het eerste uur was verschrikkelijk. Pas toen Wout Weghorst erin kwam, veranderde er wat. Toen hadden we nog kunnen winnen, maar ik heb nu het gevoel dat het geluk op is voor Ajax."

Volgens Van der Voort is het kampioenschap nog allesbehalve binnen. "Het is elke week zo billenknijpen, dat we gewoon niet zomaar kampioen worden. Het kan nog steeds misgaan", aldus de darter in de podcast Darts Draait Door.