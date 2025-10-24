Moet Heitinga vrezen? "Nederlaag tegen FC Twente maakt dat onmogelijk"

Ajax kende een pittige week, met nederlagen tegen AZ en Chelsea. Zondag wacht de zware uitwedstrijd tegen FC Twente. Of een nederlaag in Enschede gevolgen heeft voor John Heitinga?

"Wie moet de beslissing nemen bij Ajax? Dan zal Kroes Heitinga moeten ontslaan, samen met Beuker. Maar dan is Kroes ook niet meer te handhaven. Maar wie stuurt hem weg, of gooit Kroes zelf de handdoek?", vraagt Mike Verweij in Kick-off van De Telegraaf. "Ik denk dat Ajax Heitinga blijft steunen, zolang het kan. Maar een nederlaag bij FC Twente maakt dat bijna onmogelijk, ben ik bang", zegt de clubwatcher.

Verweij heeft grote twijfels bij de invulling van de technische leiding van de Amsterdammers. "Die constructie klopt gewoon niet. Wat moet je nou met een directeur voetbal en met een technisch directeur? Ik vind dat heel raar."