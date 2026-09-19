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Mogelijk grote wijzing in de Eredivisie: "Ten dode opgeschreven"

Arthur
Bal Eredivisie
Bal Eredivisie Foto: © Orange Pictures

Chris Woerts pleit voor een ingrijpende hervorming van de Eredivisie. Volgens de voetbalanalist en voormalig sportmarketeer moet het aantal clubs worden teruggebracht van achttien naar veertien om het Nederlandse voetbal internationaal beter te laten concurreren. Dat vertelde Woerts vrijdagavond bij Vandaag Inside.

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Volgens Woerts zijn veranderingen noodzakelijk om te voorkomen dat Nederland verder achteropraakt in Europa. Hij ziet vooral voordelen in een competitie met minder clubs en meer onderlinge topwedstrijden. "We zijn met 18 clubs in de Eredivisie en dat is teveel. Je moet de Eredivisie terugbrengen naar 14 clubs. Dan krijg je meer topwedstrijden en je moet het met een ander format gaan doen. De Hypercube heeft een prachtig nieuw format ontwikkeld."

Woerts maakt zich zorgen over de internationale positie van het Nederlandse voetbal. "Op deze manier is het Nederlandse voetbal ten dode opgeschreven. Wij moeten durven veranderen." 

Volgens Woerts ligt er inmiddels een plan van Martin van Geel, technisch manager van de Eredivisie. Hij vindt echter dat de huidige besluitvorming veranderingen bemoeilijkt, omdat alle clubs evenveel inspraak hebben. "Martin van Geel, de technisch manager van de Eredivisie, heeft een plan gemaakt. Daar is de stem van Excelsior net zo groot als die van Ajax, Feyenoord en PSV. Dat soort kleine clubs houden veranderingen tegen." 

Woerts vindt dat de Eredivisie een duidelijke keuze moet maken als Nederland aansluiting wil houden met de Europese top. "Als we aan willen haken bij de top moeten we als Eredivisie een standpunt innemen dat we gaan veranderen. Op deze manier worden we 11e, 12e of 13e in Europa en wordt Europees voetbal niks meer", besluit hij.

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