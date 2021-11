Geschreven door Idse Geurts 19 nov 2021 om 16:11

Donderdag bracht het Openbaar Ministerie naar buiten dat zij Quincy Promes willen vervolgen. De 29-jarige aanvaller wordt vervolgd voor poging tot doodslag. Een jaar geleden werd Promes opgepakt, omdat hij zijn neef tijdens een familiefeest zou hebben aangevallen met een mes. De neef van Promes werd hierbij in zijn knie gestoken. Hierop werd Promes opgepakt, maar kwam hij twee dagen later weer op vrije voeten. Nu is het dus bekend dat Promes officieel voor de rechtbank moet verschijnen.

Deze situatie kan voor Ajax nog grote gevolgen hebben. In februari van dit jaar maakte Promes een transfer voor 8,5 miljoen euro naar Spartak Moskou. Echter, dit bedrag wordt in termijnen overgemaakt. Elk half jaar betaalt Spartak 1,2 miljoen euro aan Ajax. Deze betalingsplicht voor Spartak geldt alleen voor elk half jaar dat Promes inzetbaar is voor de Russische club. Echter, wanneer Promes veroordeelt wordt, kan de aanvaller niet spelen voor Spartak. Hierdoor vervalt dus ook de betalingsplicht van de Russen. Op dit moment heeft Ajax slechts 1,2 miljoen euro gekregen van Spartak. Het zou dus zomaar kunnen dat Ajax straks 7,3 miljoen euro misloopt door deze mogelijke veroordeling.