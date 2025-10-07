AD Voetbalpodcast
Mogelijke hulp voor Heitinga genoemd: "Wordt procestrainer genoemd"
Mogelijke hulp voor Heitinga genoemd: "Wordt procestrainer genoemd"

Arthur
bron: AD Voetbalpodcast
John Heitinga baalt
John Heitinga baalt Foto: © BSR Agency

John Heitinga verkeert momenteel in een lastige positie bij Ajax. De Amsterdammers weten nog altijd niet de juiste lijn te vinden, en de druk op de trainer neemt met de week toe. In de AD Voetbalpodcast deelt journalist Mikos Gouka zijn visie op de situatie en denkt hij hardop na over wat Ajax zou kunnen doen om uit de negatieve spiraal te komen.

De journalist vraagt zich af of de club misschien juist iemand met een ander type persoonlijkheid nodig heeft. De vraag in de podcast is of Ajax nu een type Fritz Korbach kan gebruiken. Gouka hierover: "Zo'n type doorbreekt het misschien bij Ajax. Je krijgt wel het gevoel dat er een vicieuze cirkel is ontstaan, want dan wordt Heitinga weer de maat genomen. De tegenstander heeft hij dan wel een keer zien spelen, maar dat was dan weer onder een andere trainer. Alles wat hij zegt gaat eigenlijk fout."

Volgens Gouka kan Ajax vooral iemand gebruiken die weer voor nieuwe energie zorgt. "Iemand die de hele sfeer gaat veranderen, dat zal Ajax wel kunnen gebruiken. Er moet ook inhoud zijn. Je kan natuurlijk wel als een clown binnenkomen maar er moet op de lange termijn iets veranderen."

Toch ziet hij dat Heitinga vastzit in een bijna onmogelijke strijd. "Bij Heitinga krijg je het idee dat hij een gevecht voert dat hij niet kan winnen. Hij is een doodlopende straat binnengegaan met zijn elftal en dat kan alleen veranderen als je veel wint, maar dan nog kan je het je afvragen."

Gouka haalt ook een mogelijke opvolger aan. "De naam Ten Hag valt wel eens en hij wordt dan 'procestrainer' genoemd, maar dat vonden ze in Manchester helemaal niet. Het is wel een grote naam waardoor mensen denken dat je wel weer de andere kant opgaat en hij heeft het al eens eerder gedaan bij Ajax."

John Heitinga Erik ten Hag
