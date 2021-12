Geschreven door Idse Geurts 23 dec 2021 om 11:12

Ajax en FC Barcelona zijn naar verluidt in onderhandeling over een mogelijke ruildeal omtrent Nouissair Mazraoui. De Catalanen willen Mazraoui deze winter al overnemen en Sergiño Dest inzetten als ruilmiddel, zo meldt Spaanse sportkrant AS. Barcelona zoekt al geruime tijd naar een rechtsback en zien in Mazraoui een geschikte kandidaat. Ondertussen komt Dest nauwelijks voor in de plannen van coach Xavi. Hierdoor ziet de Spaanse topclub dit als een uitstekende deal.

Ook voor Ajax kan dit een prima optie zijn. De kans dat Mazraoui volgende zomer gratis de deur uitloopt is erg groot. De onderhandelingen over een nieuw contract lijken immer op niks uit te lopen. Als Barcelona bereidt is om Dest te ruilen, dan krijgt Ajax in elk geval nog wat terug voor Mazroui. Daarnaast kan Dest gelijk als vervanger voor Mazraoui fungeren. In zijn periode bij Ajax liet Dest meermaals zien een uitstekende rechtsback met veel potentie te zijn. Hij moet dan gaan concurreren met Devyne Rensch op de rechtsbackpositie.