Mogelijke tegenstanders van Ajax in voorronde Conference League

Ajax heeft zich afgelopen weekend geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League door in de finale van de play-offs te winnen van FC Utrecht. Voor de Amsterdammers begint het nieuwe seizoen daardoor al vroeg.

Er is voor Ajax immers nog een lange weg te gaan om het hoofdtoernooi te bereiken. De nummer vijf van Nederland moet dan drie voorrondes zien te overleven. Bij uitschakeling in een van de voorrondes zit het Europese avontuur er al voor september op.

Het deelnemersveld voor de voorrondes van de Conference League is nog niet compleet, maar een groot aantal mogelijke tegenstanders is al wel bekend. Ajax weet ook dat het een geplaatste status heeft bij de tweede (en mogelijk derde) voorronde van het toernooi, zo zocht Voetbal International uit. Op 17 juni wordt bekend wie de tegenstander van Ajax wordt in de tweede voorronde, die gepland staat op 23 en 30 juli.