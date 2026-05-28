Conference League

Mogelijke tegenstanders van Ajax in voorronde Conference League

Conference League-beker

Ajax heeft zich afgelopen weekend geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League door in de finale van de play-offs te winnen van FC Utrecht. Voor de Amsterdammers begint het nieuwe seizoen daardoor al vroeg.

Er is voor Ajax immers nog een lange weg te gaan om het hoofdtoernooi te bereiken. De nummer vijf van Nederland moet dan drie voorrondes zien te overleven. Bij uitschakeling in een van de voorrondes zit het Europese avontuur er al voor september op.

Het deelnemersveld voor de voorrondes van de Conference League is nog niet compleet, maar een groot aantal mogelijke tegenstanders is al wel bekend. Ajax weet ook dat het een geplaatste status heeft bij de tweede (en mogelijk derde) voorronde van het toernooi, zo zocht Voetbal International uit. Op 17 juni wordt bekend wie de tegenstander van Ajax wordt in de tweede voorronde, die gepland staat op 23 en 30 juli.

In totaal zullen 98 teams meedoen aan de tweede voorronde van de Conference League. Het deelnemersveld is nog niet compleet, omdat er ook nog ploegen doorstromen vanuit de eerste voorronde van de Conference League. Ook afvallers uit de eerste voorronde van de Champions League kunnen in de tweede voorronde van de Conference League belanden. 

Ajax treft in ieder geval een ongeplaatste ploeg en ontloopt daardoor teams als Sporting Braga, FC Kopenhagen, Rapid Wien, Panathinaikos, Partizan Belgrado en Istanbul Basaksehir.

Ongeplaatste ploegen in tweede voorronde Conference League*
Motherwell (Schotland)
DAC 1904 Dunajská Streda (Slowakije)
GAIS Göteborg (Zweden)
IFK Göteborg (Zweden)
NK Varazdin (Kroatië)
Beitar Jerusalem (Israël)
Hapoel Tel-Aviv (Israël)
Paksi FC (Hongarije)
Debrecen (Hongarije)
LNZ Cherkasy (Oekraïne)
Polissya Zhytomyr (Oekraïne)
Zeleznicar Pancevo (Servië)
NK Koper (Slovenië)
NK Bravo (Slovenië)
Turan Tovuz (Azerbeidzjan)
Zimbru Chisinau (Moldavië)
Valur Reykjavik (IJsland)
FK Auda (Letland)
CSKA 1948 Sofia (Bulgarije)
Shelbourne (Ierland)
FK Dukagjini (Kosovo)
Valletta FC (Malta)
Coleraine (Noord-Ierland)
*Ploegen die uitkomen in de eerste voorronde zijn niet meegenomen

