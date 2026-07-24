Mohamed Abdalla zet met doelpunt bijzonder record op zijn naam
Mohamed Abdalla heeft donderdagavond direct geschiedenis geschreven voor Ajax, zo weet Voetbal International. De zestienjarige middenvelder bekroonde zijn officiële debuut tegen Vojvodina Novi Sad met een doelpunt en zette daarmee een bijzonder record op zijn naam.
Abdalla kwam pas in de negentigste minuut binnen de lijnen, maar had nauwelijks tijd nodig om zich te laten gelden. Slechts drie minuten en acht seconden na zijn invalbeurt rondde hij een fraaie individuele actie van de eveneens zeventienjarige Abdellah Ouazane overtuigend af en bepaalde hij de eindstand op 1-4.
Met zijn treffer op een leeftijd van 16 jaar en 277 dagen is Abdalla de jongste doelpuntenmaker ooit van een Nederlandse club in Europees verband. Daarmee neemt hij het record over van ploeggenoot Jorthy Mokio, die vorig jaar tegen Union Sint-Gillis scoorde toen hij 16 jaar en 350 dagen oud was.
Door zijn droomdebuut voegt Abdalla zich bovendien in een illuster rijtje Ajacieden die bij hun officiële debuut direct tot scoren kwamen, met onder anderen Marco van Basten, Johan Cruijff, Patrick Kluivert en Matthijs de Ligt.
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