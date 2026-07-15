Mohamed Ihattaren (24) naar Ajax? "Ik denk dat hij moet weggaan"

Danny Buijs sluit niet uit dat Mohamed Ihattaren deze zomer alsnog vertrekt bij Fortuna Sittard. De trainer van de Limburgers begrijpt dat een transfer aantrekkelijk kan zijn, maar benadrukt dat de middenvelder alleen moet vertrekken als de stap daadwerkelijk een verbetering is. Ihattaren gaf eerder al aan dat een overstap naar Ajax, Feyenoord of PSV hem aanspreekt.

"Ik denk dat Mo moet weggaan als er een optie voorbijkomt die heel goed is voor hem en voor de club. Maar als er een optie voorbijkomt waar hij geen goed gevoel bij heeft, gaat hij weg om het weggaan. Dan kun je denk ik beter blijven en hier nog een jaar knallen", aldus Buijs woensdag tegenover ESPN. Ihattaren heeft de afgelopen periode meerdere keren laten weten open te staan voor een volgende stap in zijn carrière. De aanvallende middenvelder ligt nog tot de zomer van 2027 vast bij Fortuna Sittard en heeft aangegeven een terugkeer naar de Nederlandse top niet uit te sluiten. Vooralsnog is er echter nog geen concrete beweging op de transfermarkt. De voormalig speler van PSV, Ajax en Juventus beleefde een sterk seizoen in Limburg. In dertig officiële wedstrijden was hij goed voor zes doelpunten en elf assists.