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Mohamed Ihattaren (24) naar Ajax? "Ik denk dat hij moet weggaan"

Arthur
Mo Ihattaren
Mo Ihattaren Foto: © Pro Shots

Danny Buijs sluit niet uit dat Mohamed Ihattaren deze zomer alsnog vertrekt bij Fortuna Sittard. De trainer van de Limburgers begrijpt dat een transfer aantrekkelijk kan zijn, maar benadrukt dat de middenvelder alleen moet vertrekken als de stap daadwerkelijk een verbetering is. Ihattaren gaf eerder al aan dat een overstap naar Ajax, Feyenoord of PSV hem aanspreekt.

"Ik denk dat Mo moet weggaan als er een optie voorbijkomt die heel goed is voor hem en voor de club. Maar als er een optie voorbijkomt waar hij geen goed gevoel bij heeft, gaat hij weg om het weggaan. Dan kun je denk ik beter blijven en hier nog een jaar knallen", aldus Buijs woensdag tegenover ESPN.

Ihattaren heeft de afgelopen periode meerdere keren laten weten open te staan voor een volgende stap in zijn carrière. De aanvallende middenvelder ligt nog tot de zomer van 2027 vast bij Fortuna Sittard en heeft aangegeven een terugkeer naar de Nederlandse top niet uit te sluiten. Vooralsnog is er echter nog geen concrete beweging op de transfermarkt. De voormalig speler van PSV, Ajax en Juventus beleefde een sterk seizoen in Limburg. In dertig officiële wedstrijden was hij goed voor zes doelpunten en elf assists.

Ook Buijs zelf gaat een belangrijk jaar tegemoet. De oefenmeester beschikt over een contract dat na komend seizoen afloopt, maar voelt zich nog altijd op zijn plek bij Fortuna. Wel ziet hij ruimte voor verdere groei binnen de club. "Ik heb het goed naar mijn zin. Maar ik heb het ook niet onder stoelen of banken gestoken dat ik vind dat het wel tijd gaat worden dat deze club stapjes gaat zetten in het verder professionaliseren. Om langer in de Eredivisie te blijven spelen."

De trainer ziet voldoende mogelijkheden, mits de club zich blijft ontwikkelen. "Als ik toekomstperspectief zie, en ontwikkeling, en het ook nog eens heel erg naar mijn zin heb, dan zijn dat de ingrediënten", voegt de ambitieuze Buijs daaraan toe. In de voorbereiding wil Buijs de basis leggen voor een succesvol seizoen. Volgens hem is het belangrijk dat Fortuna de komende jaren werkt aan een stabiel fundament waarop verder gebouwd kan worden.

"Wat dat betreft ben ik blij dat we een paar weken voorbereiding hebben. Het liefst heb je dat er een fundament ligt om op door te bouwen. Maar in die positie zitten wij nog niet, als club. Dat is een van de doelstellingen voor de komende jaren."

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