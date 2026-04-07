Mohamed Ihattaren eerlijk: "Dat bedrag gaat Ajax niet betalen"
Mohamed Ihattaren is onder de indruk van AZ-talent Kees Smit, maar vindt dat de middenvelder nog niet klaar is voor een stap naar de absolute top in Europa. Dat vertelde de spelmaker van Fortuna Sittard zondag bij ESPN.
"Ik vind het echt een leuke speler, ook toen hij tegen ons speelde", zei Ihattaren bij Goedemorgen Eredivisie. Tegelijkertijd waarschuwt hij voor te snelle verwachtingen. "In Nederland gaat die hype snel, als je een jong talent bent. Bij Ajax hebben veel jongens dat ook gehad, die naar het buitenland gingen. Donny van de Beek, en zo kan je er nog wel een paar opnoemen. En die stap was toch te hoog. Dus ik hoop voor Smit dat hij een mooie vervolgstap maakt."
Volgens Ihattaren zou Smit er goed aan doen om voorlopig nog in Nederland te blijven. "Wat heeft hij gepresteerd? Het zijn geen Saibari-statistieken. Ik vind het echt een prachtige speler, maar het zijn geen Saibari-statistieken. Hij heeft AZ geen kampioen gemaakt, of het laten zien bij Ajax, PSV of Feyenoord."
"Dat is wel een verschil. Van AZ naar Real Madrid, tja." Een transfer naar een Nederlandse topclub ziet Ihattaren ook niet snel gebeuren. "Ik denk dat AZ mikt op een monsterbedrag voor Smit. En dat gaan Ajax, PSV en Feyenoord niet betalen", zo besluit Fortuna-middenvelder Mohamed Ihattaren.
