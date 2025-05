Mohamed Ihattaren gespot op tribunes: "Zelf aan het scouten?"

Mohamed Ihattaren verscheen donderdagavond op de tribunes van het AFAS Stadion. De aanvallende middenvelder was bezoeker bij het play-off-duel tussen AZ en SC Heerenveen, wat de geruchten over zijn toekomst aanwakkert.

"Mo Ihattaren is aanwezig. Die wil natuurlijk op zoek naar een nieuwe club, want hij wil niet met RKC de Keuken Kampioen Divisie in", zei commentator Martijn van Zijtveld op zender van ESPN toen de oud-PSV'er en -Ajacied in beeld werd genomen. "Meestal worden spelers gescout; zou Ihattaren hier zelf aan het scouten zijn voor een club?"

Ihattaren werd het voorbije seizoen opgepikt door RKC, wat het gevallen toptalent weer een kans gaf in de Eredivisie. De voetballer maakte een goede indruk in het Waalwijkse shirt, maar kon degradatie niet voorkomen. Hij vertrok bij de club, want een seizoen in de Keuken Kampioen Divisie ziet hij niet zitten.