Ajax historie & oud-spelers

'Mohamed Ihattaren kan Fortuna voor de nodige miljoenen verlaten'

Stefan
Mohamed Ihattaren
Mohamed Ihattaren Foto: © BSR Agency

Mohamed Ihattaren kan Fortuna Sittard deze winter verlaten. Het voormalig toptalent van PSV staat in de serieuze belangstelling van de Marokkaanse topclub Wydad Casablanca.

De koploper van de Marokkaanse Botola Pro 1 zou de interesse in de spelmaker inmiddels ook kenbaar hebben gemaakt bij de entourage van Ihattaren en overweegt een eerste stap richting Fortuna Sittard, zo meldt Soccernews. De club uit Casablanco zou intern bespreken of er een bod gedaan zal worden op Ihattaren.

Fortuna zou wel mee willen werken aan een transfer, maar zou tevens een stevig prijskaartje om de nek van Ihattaren hebben gehangen. De voetballer moet de Limburgse club tussen de drie en vijf miljoen euro opleveren. Mocht het tot een transfer komen, dan gaat een deel van de transfersom naar PSV. Ihattaren speelde natuurlijk in de jeugdopleiding van de Eindhovenaren, die daardoor recht hebben op een solidariteitsvergoeding.

