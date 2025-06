Mohamed Ihattaren kiest tussen Oranje en Marokko: "Dat wordt het"

Mohamed Ihattaren maakte als speler van PSV voetbalminnend Nederland blij door voor Oranje te kiezen. Nu, enkele jaren en diverse clubs later, is de voormalig Ajacied teruggekomen op deze beslissing.

De middenvelder heeft namelijk een nieuwe beslissing genomen. "Ja, het wordt voor mij het Marokkaanse elftal. Marokko is altijd achter me blijven staan", vertelt Ihattaren in gesprek met Sportnieuws. De 23-jarige voetballer weet nog niet waar hij volgend seizoen speelt, nadat hij vertrok bij RKC Waalwijk. "Er is nu nog vrij weinig bekend, ook voor mij. Dat laat ik aan mijn zaakwaarnemer over."

"Nederland zou top zijn, maar België is ook niet ver van waar ik nu zit. Maar je weet nooit hoe het in de voetbalwereld loopt. De interesse moet er zijn en ze moeten eruit kunnen komen met mijn zaakwaarnemer. Tot die tijd zie ik wel wat er op me af komt. Ik geloof dat elke stap een goede voor mij is", aldus Ihattaren.