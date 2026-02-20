Mohamed Ihattaren valt tegen in 2026: "Dat is dan best pijnlijk"

Ihattaren laat dit seizoen leuke dingen zien bij Fortuna Sittard, maar volgens Knipping nog niet vaak genoeg. "Ihattaren stond voor de winterstop volop in de belangstelling, met interviews, met een comeback-documentaire en ook met best wat assists en doelpunten. Hij tekende voor één jaar in Sittard en wil daarna graag hogerop, maar om betere clubs te verleiden zullen toch wat stabielere prestaties nodig zijn", waarschuwt hij in Voetbal International.

Na de wedstrijd tegen Ajax afgelopen weekend kon de spelmaker ook op harde woorden rekenen van zijn trainer Danny Buijs. "In de rust gewisseld worden tegen Ajax vanwege een nogal slap optreden, is dan best pijnlijk", constateert hij. "Zeker als je er thuis tegen Ajax ook al bent uitgehaald. Het blijft een weg van vallen opstaan", besluit Knipping. Vrijdagavond neemt Fortuna Sittard het in eigen huis op tegen Excelsior en dan krijgt Ihattaren kans op revanche.