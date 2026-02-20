Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Ajax historie & oud-spelers

Mohamed Ihattaren valt tegen in 2026: "Dat is dan best pijnlijk"

Max
bron: Voetbal International
Mohamed Ihattaren
Mohamed Ihattaren Foto: © BSR Agency

Tom Knipping is kritisch op Mohamed Ihattaren. Volgens de journalist moet de oud-Ajacied nog stappen maken om een stap omhoog te kunnen maken. 

Ihattaren laat dit seizoen leuke dingen zien bij Fortuna Sittard, maar volgens Knipping nog niet vaak genoeg. "Ihattaren stond voor de winterstop volop in de belangstelling, met interviews, met een comeback-documentaire en ook met best wat assists en doelpunten. Hij tekende voor één jaar in Sittard en wil daarna graag hogerop, maar om betere clubs te verleiden zullen toch wat stabielere prestaties nodig zijn", waarschuwt hij in Voetbal International

Na de wedstrijd tegen Ajax afgelopen weekend kon de spelmaker ook op harde woorden rekenen van zijn trainer Danny Buijs. "In de rust gewisseld worden tegen Ajax vanwege een nogal slap optreden, is dan best pijnlijk", constateert hij. "Zeker als je er thuis tegen Ajax ook al bent uitgehaald. Het blijft een weg van vallen opstaan", besluit Knipping. Vrijdagavond neemt Fortuna Sittard het in eigen huis op tegen Excelsior en dan krijgt Ihattaren kans op revanche. 

