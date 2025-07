Mohamed Ihattaren veroordeeld tot een taakstraf van zestig uur

Mohamed Ihattaren (23) is veroordeeld tot een taakstraf van zestig uur, zo meldt De Telegraaf . Volgens het Openbaar Ministerie is de oud-speler van Ajax schuldig aan poging tot bedreiging op 7 oktober 2022 en mishandeling van zijn ex-partner op 11 februari 2023.

De bedreiging kwam aan het licht via een afgeluisterd telefoongesprek, waarin Ihattaren samen met een mededader sprak. Hoewel hij in dat onderzoek geen verdachte was, werd het gesprek toch belastend geacht.

Enkele maanden later sloeg hij zijn toenmalige vriendin, die daarop aangifte deed. "Ik heb spijt van mijn daden", verklaarde Ihattaren tijdens de hoorzitting op 19 mei, waarin hij beide feiten bekende.

De officier van justitie hield bij de strafmaat rekening met het feit dat Ihattaren niet eerder is veroordeeld, hulp heeft gezocht en sindsdien niet meer met politie of justitie in aanraking is gekomen.

De straf is opgelegd via een strafbeschikking, waarvoor Ihattaren geen bezwaar heeft aangetekend. Daarmee is de zaak definitief afgesloten.