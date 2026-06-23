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"Mohammed Ihattaren kan daarom momenteel niet bij ons voetballen"

Bjorn
Mohammed Ihattaren op de eerste training van Fortuna Sittard
Mohammed Ihattaren op de eerste training van Fortuna Sittard Foto: © Pro Shots

Voormalig Ajax-speler Mohamed Ihattaren hoopt deze zomer een stap hogerop te maken. Een transfer naar AZ is in ieder geval uitgesloten voor de creatieveling van Fortuna Sittard. AZ-trainer Leeroy Echteld vertelt dat Ihattaren, die ook interesse gewekt zou hebben van FC Twente, door zijn data geen optie is voor de Alkmaarders.

Mohamed Ihattaren
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"Ik ken hem al een stuk langer, ik vind hem een goede speler", zegt Echteld voor de camera van ESPN. De trainer van AZ gaf eerder bij Mocro Inside al zijn mening over de middenvelder en verduidelijkt nu die woorden. "Ihattaren kwam naar voren en de vraag was of hij voor het Marokkaanse team uit had kunnen komen. Ze kennen mijn relatie met Mo en ik heb daar mijn mening over gegeven. Ik vind het een mooie en goede speler."

Toch is een transfer naar Alkmaar geen optie. "Alleen wij als AZ geloven heel erg in data en op basis daarvan zoeken wij onze spelers uit", legt Echteld uit. "Op dit moment kan hij daarom niet bij ons voetballen. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen, maar ik denk niet dat dat op dit moment geldt."

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