Konadu ziet verschil tussen Heitinga en Farioli: "Dat is anders"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Mohammed Kudus goud waard en is verzekerd van plek op WK 2026

Arthur
bron: FIFA
Mohammed Kudus
Mohammed Kudus Foto: © Pro Shots

Ghana heeft zich zondagavond verzekerd van een plek op het WK 2026. Hoewel The Black Stars al voldoende hadden aan een nederlaag, door het verlies van concurrent Madagaskar (4-1 tegen Mali), pakten ze in eigen huis de volle buit met een 1-0 overwinning op de Comoren.

In de eerste helft slaagde de ploeg van bondscoach Otto Addo er nog niet in om het net te vinden. Kort na rust sloeg Ghana echter direct toe. Een diepe bal belandde bij de tweede paal, waar Thomas Partey het overzicht behield en de bal teruglegde op Mohammed Kudus. De oud-Ajacied hoefde vervolgens alleen nog binnen te tikken: "1-0."

Met de zege verzekert Ghana zich van deelname aan het wereldkampioenschap in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Eerder wisten ook Egypte, Algerije, Marokko en Tunesië zich al te kwalificeren voor het eindtoernooi. Vier andere Afrikaanse landen maken nog kans op een rechtstreeks ticket voor het WK.

Mohammed Kudus
Video’s
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
