Mohammed Kudus goud waard en is verzekerd van plek op WK 2026

Ghana heeft zich zondagavond verzekerd van een plek op het WK 2026. Hoewel The Black Stars al voldoende hadden aan een nederlaag, door het verlies van concurrent Madagaskar (4-1 tegen Mali), pakten ze in eigen huis de volle buit met een 1-0 overwinning op de Comoren.

In de eerste helft slaagde de ploeg van bondscoach Otto Addo er nog niet in om het net te vinden. Kort na rust sloeg Ghana echter direct toe. Een diepe bal belandde bij de tweede paal, waar Thomas Partey het overzicht behield en de bal teruglegde op Mohammed Kudus. De oud-Ajacied hoefde vervolgens alleen nog binnen te tikken: "1-0."

Met de zege verzekert Ghana zich van deelname aan het wereldkampioenschap in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Eerder wisten ook Egypte, Algerije, Marokko en Tunesië zich al te kwalificeren voor het eindtoernooi. Vier andere Afrikaanse landen maken nog kans op een rechtstreeks ticket voor het WK.