Mokio blikt trots terug op wedstrijd: "Ik was in shock eigenlijk"

Jorthy Mokio had niet verwacht dat hij donderdag opnieuw in de basis zou staan bij Ajax tegen Union Sint-Gillis in de Europa League. De zestienjarige Belg speelde een sterke wedstrijd en bekroonde zijn optreden met een doelpunt waardoor hij de jongste speler in de geschiedenis van de Europa League is die trefzeker was.

"Ja, ik ben zestien jaar oud," lacht Mokio voor de camera van Ziggo Sport. "Het was een mooie wedstrijd, een leuke wedstrijd. Ik denk dat ik in de tweede helft beter was, maar de eerste helft was van ons allemaal prima." De jonge middenvelder kreeg pas een dag voor de wedstrijd te horen dat hij zou starten. "Ik was in shock eigenlijk. Ik wist niet dat ik zou spelen. Ik stond zondag al in de basis en dat ik vandaag opeens weer in de basis stond, daar schrok ik wel van."

Mokio maakte uiteindelijk het beslissende tweede doelpunt en volgde daarin een advies van Remko Pasveer op. "Remko zei: op dit veld kan je niet zomaar dingen doen, gewoon rossen. Toen ik de bal zag, ging ik gewoon rossen haha," grijnst hij. Zijn veelzijdigheid blijft ook een gespreksonderwerp. Tegen Fortuna Sittard speelde hij als linksback, maar waar voelt hij zich het beste? "Ik denk wel meer middenveld," antwoordt Mokio. "Maar voor mij maakt het niet uit."