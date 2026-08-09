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Mokio en Brandt schieten stroef Ajax voorbij tien man PEC Zwolle

Max
bron: Ajax1
Jorthy Mokio
Jorthy Mokio Foto: © Pro Shots

Ajax is het Eredivisieseizoen begonnen met een overwinning. De ploeg van Míchel Sanchez won met 0-2 bij PEC Zwolle. 

Ajax begon met een aantal nieuwe spelers ten opzichte van de Europese overwinning van donderdag. De Amsterdammers konden echter weinig indruk maken in Zwolle. Ook na een rode kaart bij de thuisploeg bleef het stroef van Ajax.

Jorthy Mokio was uiteindelijk de reddende engel voor Ajax. Op aangever van Tolu Arokodare schoot de middenvelder een kwartier voor tijd goed raak van dichtbij. Ajax was daarna nog altijd onrustig, maar Julian Brandt zorgde in blessuretijd voor de beslissende treffer. 

PEC Zwolle 0-2 Ajax 

76' Mokio 0-1
90+5' Brandt 0-2

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