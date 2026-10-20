Mokio geeft tekst en uitleg na ruime zege: "Vijf middenvelders"

Ajax won zondag met 2-5 op bezoek bij FC Groningen en Jorthy Mokio nam maar liefst twee treffers voor zijn rekening. De talentvolle middenvelder is blij dat de club uit Amsterdam de aansluiting met clubs als PSV en AZ weer heeft gevonden.

"De laatste wedstrijden (tegen Hajduk Split en NEC, red.) was het wel iets minder, maar ik denk dat wij dit wel heel hard nodig hadden om weer positiviteit in onze groep te zetten", legt hij uit voor de camera van NOS. "Voor de uitwedstrijd tegen Hajduk hadden wij het er al over gehad dat het veel beter moest dan hoe wij tegen NEC hebben gespeeld, maar ik denk nu dat wij wel een reactie hebben laten zien", constateert Mokio.

"Ik denk dat wij goed met de druk hebben gespeeld en dat wij een redelijke overwinning hebben", vervolgt hij. "We stonden met vijf middenvelders op het veld en waren meer dynamischer. Zo te zien komt het uit. Vandaag hoorden wij met welke opstelling wij zouden spelen en zagen wij dat wij met vijf middenvelders zouden starten. Dat zou met de pressing iets anders zijn, maar voetballend moesten wij ons eigen spel spelen", besluit Mokio.