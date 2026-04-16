'Mokio haalt woede eigen familie op de hals': "Het is pijnlijk"

bron: Pantelic Podcast
Jorthy Mokio
Jorthy Mokio

Jorthy Mokio tekende vorige week een nieuw contract bij Ajax. Daarmee haalde de middenvelder naar verluidt echter de woede van zijn familie op de hals. 

Mokio was lang in gesprek met Ajax over een nieuwe verbintenis en daar bemoeide ook de vader van de middenvelder zich nadrukkelijk mee. Volgens Ajax-volger Tim van Duijn zat de familie van de Belg echter veel te hoog in de boom. "Zelfs de laatste weken van de onderhandelingen was zijn vader regelmatig op De Toekomst te vinden. Om nog grip op zijn zoon te krijgen", vertelt hij in de Pantelic Podcast

De vader van Mokio bleek een doorn in het oog van de Amsterdammers. "Hij had ook nog een gesprek met Jordi Cruijff aangevraagd. Dat kreeg hij niet, want Ajax wilde niet meer met hem praten", vervolgt Van Duijn, die weet dat Ajax vervolgens snel met alleen Mokio zelf zaken deed. "Ajax is gewoon heel daadkrachtig geweest, ook om een statement te maken, zo van: we praten niet meer met jullie.

Van Duijn weet dat de beslissing van de achttienjarige om te verlengen niet goed is gevallen bij zijn familie. "Hij heeft zijn ouders praktisch buiten de deur gezet. Om het gewoon zelf rond te maken met Cruijff", weet hij. "Het klinkt dan gewoon een beetje komisch ook als je het zo vertelt, maar het dreigt ook wel heel grimmig te worden. Wat ik begrepen heb, is dat de familie echt heel woest is over wat er allemaal gebeurd is. Het klinkt misschien komisch, maar het is heel pijnlijk."

'Mokio haalt woede eigen familie op de hals': "Het is pijnlijk"

