Mokio had problemen bij onderhandeling met Ajax: "Soort melkkoe"

Die ouders van Jorthy Mokio zouden de contractonderhandelingen van hun zoon aanzienlijk hebben bemoeilijkt. Dat stelt Tim van Duijn, Ajax-watcher van Voetbal International, in de Pantelic Podcast. Mokio heeft uiteindelijk alsnog zijn handtekening gezet, mede dankzij de daadkracht van Ajax.

Volgens Van Duijn heeft vooral Mokio zelf veel hinder ondervonden van het langdurige traject. "Het contractdossier duurde al lang; eind vorig jaar, rond de maand oktober, hoorde ik dat het wel de goede kant op ging. Totdat de familie zich ermee moest bemoeien. Het is heel pijnlijk, vooral voor Mokio zelf."

De Ajax-watcher benadrukt dat geld voor Mokio nooit de doorslaggevende factor is geweest. "De reden dat hij bij Ajax tekende, is alleen omdat hij nu 18 is en hij dus zelf beslissingen mag nemen. Hij heeft zichzelf afgezet tegen zijn ouders. Er werd gesuggereerd dat hij Henderson-achtige bedragen vroeg, maar geld was voor Mokio nooit een ding."

Volgens Van Duijn hadden de ouders van Mokio uiteenlopende ideeën over zijn toekomst. "Ieder talent wil een goed contract, maar die Henderson-achtige bedragen, daar ging het hem niet om. Hij wilde gewoon heel graag blijven. Hij stond open om zich aan te passen aan de structuur van Ajax. Alleen zijn vader zag in hem een soort melkkoe en wilde hem naar een grote club brengen."