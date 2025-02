Mokio heeft sterke band met ploeggenoot: "Die noemt hij opa"

Thierry Mokio, de vader van Ajax-talent Jorthy Mokio, is enorm trots op zijn zoon. De zestienjarige verdediger maakte afgelopen zondag zijn basisdebuut tegen Fortuna Sittard. Daarmee werd hij, op Clarence Seedorf na, de jongste debutant ooit bij Ajax in de Eredivisie.

Zijn vader kan het amper bevatten. "Een kleine Belg die net achter een fenomeen als Seedorf komt, hoe gek is dat", zegt hij tegen Het Nieuwsblad. Daarnaast viert Jorthy op 29 februari zijn verjaardag, wat slechts eens in de vier jaar voorkomt.

Mokio voelt zich goed bij Ajax en heeft een sterke band met Remko Pasveer. "Die noemt hij opa. Hij is natuurlijk Nederlandstalig, wat de aanpassing vergemakkelijkt. Hij heeft zijn mama bij zich, zijn oudere broer en zus zijn er ook vaak." Dit helpt hem om zich snel thuis te voelen in Amsterdam.

Eerder speelde Mokio bij KAA Gent, maar van zijn overstap heeft hij geen spijt. "We hebben nog geen spijt gehad. We zijn heel blij met de keuze voor Ajax, zelfs al hadden we kunnen tekenen bij Barcelona." Zijn vader benadrukt dat geduld belangrijk is. "Te snel gaan, dat dient tot niets."