'Mokio kan weinig goeds doen': "Ballieritme lijkt weer foetsie"

Jorthy Mokio krijgt dinsdagavond in het Champions League-duel met Villarreal opnieuw een kans in de basis bij Ajax. De zeventienjarige middenvelder speelt op het middenveld naast Davy Klaassen en Youri Regeer. Het is voor Mokio zijn eerste basisplaats sinds 17 december, toen hij negentig minuten meedeed in de bekerwedstrijd tegen Excelsior Maassluis (2-7).

Het seizoen verloopt voor Mokio moeizaam. Hoewel hij in alle competities 22 wedstrijden speelde, was hij slechts zelden basisspeler. In de rangorde van Ajax-middenvelders is hij inmiddels voorbijgestreefd door onder anderen Sean Steur.

In de eerste helft laat Mokio een wisselend spel zien. Na vijf minuten leidt slordig balverlies al bijna tot een grote kans voor Villarreal, maar doelman Vitezslav Jaros voorkomt een doelpunt op een inzet van Sergi Cardonal. Halverwege staat het 0-0 op het scorebord.

Supporters van Ajax zijn kritisch over het optreden van de Belgische middenvelder. Op X uiten zij hun ongenoegen: "Die luiheid bij Mokio ga ik heel slecht op man," schrijft een fan. Een ander voegt toe: "Mokio wat een schandalige bal, zo gemakzuchtig." En opnieuw: "Mokio lijkt ballieritme weer ff kwijt te zijn hoor." Hieronder een greep uit de reacties.